Ab 1. Januar 2020 benennt sich Schwenk Putztechnik in Akurit Putztechnik um. Der Markenwechsel war notwendig geworden, da zum 30. Juni 2020 die Markenlizenz für den Markennamen Schwenk Putztechnik ausläuft. Zum 1. Juni 2015 hatte die Sievert AG über die quick-mix-Gruppe die Schwenk Putztechnik übernommen und in das Unternehmen integriert. Mit dem Markenwechsel soll das Sortiment klar auf die Bedürfnisse der Stuckateure zugeschnitten werden. Was im WDVS-Bereich seit vielen Jahren Praxis ist, soll mit Akurit nun auch für Putzsysteme gelten. Aufeinander abgestimmte Putzsysteme für – alle Anwendungen im Neu- und Altbau, an der Fassade wie im Innenraum – und dies für monolithisches Mauerwerk oder WDVS sowie im Holzbau.

www.sievert.de

2. Oktober 2019