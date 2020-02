Thomas Rautenberg (39) verstärkt seit 1. August 2019 das Thomsit-Vertriebsteam Nord-West. Als neuer Bezirksleiter ist er bei der zur PCI Augsburg GmbH gehörenden Marke Thomsit für die Region westliches Mecklenburg, Schwerin/Lübeck zuständig. Nach seiner Ausbildung zum Maler- und Lackierermeister und Techniker für Farb- und Lacktechnik war Thomas Rautenberg über 15 Jahre im Außendienst bei verschiedenen Fachhändlern tätig. Seit 1. September 2019 ist Jörg Burgemeister (32) bei Thomsit an Bord. Der gelernte Tischler ist als Junior-Bezirksleiter in der Region Brandenburg Nord unterwegs. Nach einigen Jahren Tätigkeit im Handwerk war Jörg Burgemeister zuletzt im Einzelhandel beschäftigt. Mit Roland Rebscher (55) als neuem Bezirksleiter bekommt auch das Thomsit-Vertriebsteam Süd-Ost Verstärkung. Seit dem 1. November 2019 ist der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann für das Unternehmen in der Region Oberbayern tätig. Nach beruflichen Stationen im Verkaufsinnendienst war Roland Rebscher über 25 Jahre im Außendienst bei verschiedenen Bodenbelagshändlern tätig.

5. Februar 2020

