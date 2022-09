Wegen ihrer Vorbildfunktion in Sachen Ausbildung werden sechs Handwerksbetriebe mit dem Ausbildungspreis der Stuttgarter Handwerkskammer ausgezeichnet. „Die Unternehmen bestechen durch eine herausragende Qualität und langjährigen Einsatz für die Ausbildung“, begründet Hauptgeschäftsführer Peter Friedrich die Auswahl der Betriebe. Der Preis geht jeweils in alle sechs Landkreise in der Region Stuttgart. Der Preis:Mit dem Firmenlogo gebrandete Fahrzeuge dürfen die Betriebe ein Jahr lang kostenfrei nutzen. Die Jury überzeugt vor allem der besondere Einsatz für die Ausbildung im Handwerk. Dabei spielen unter anderem die Zahl der Ausgebildeten eine Rolle, oder auch, wenn das Lehrverhältnis unter erschwerten Voraussetzungen zustande gekommen ist. Außerdem bewertet die Jury die Erfolge von Azubis beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks und zusätzliche Förderangebote für die Lehrlinge.

Die Preisträger 2022:

Landkreis Böblingen:

Hald & Grunewald GmbH, 71083 Herrenberg, www.hald-grunewald.de, Ausbildung im Land- und Baumaschinenmechatroniker-Handwerk,

Landkreis Esslingen:

Besemer Ausbau und Fassade GmbH, 72664 Kohlberg, www.besemer-ausbau-fassade.de, Ausbildung im Stuckateur-Handwerk

Landkreis Göppingen:

Stahlbau Nägele GmbH, 73054 Eislingen, www.stahlbau-naegele.de, Ausbildung im Metallbauer-Handwerk

Landkreis Ludwigsburg:

Königherz GmbH, 71711 Steinheim, www.polsterei-koenigherz.com, Ausbildung im Sattler-Handwerk

Rems-Murr-Kreis:

Jung Hebe- und Transporttechnik GmbH, 71334 Waiblingen, www.jung-hebetechnik.de, Ausbildung im Feinwerkmechaniker-Handwerk

Stadtkreis Stuttgart:

KOPF GmbH, 70197 Stuttgart, Schreinerei, www.kopf.de, Ausbildung im Schreiner-Handwerk

www.hwk-stuttgart.de