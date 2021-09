Kürzlich wurde Steico mit dem Bayerischen Ressourceneffizienzpreis ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt bayerische Unternehmen, die beim nachhaltigen und umweltschonenden Umgang mit natürlichen Rohstoffen eine Vorreiterrolle einnehmen.

Steico ist ein solcher Vorreiter bei der Verwertung von Holz. Eine verzahnte Produktion von Furnierschichtholz, Stegträgern und Holzfaser-Dämmstoffen hilft, geerntetes Rohholz quasi „bis zur letzten Faser“ stofflich zu verwerten – und so das im Holz gebundene CO2 fast vollständig für einen langen Zeitraum zu speichern. Das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro wurde an das Ernst-Mach-Gymnasium Haar für ein Aufforstungsprojekt von dessen Partnerschule in Tansania gespendet.

www.steico.com