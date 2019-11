Die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main wurde für die „Initiative Faires Handwerk“ mit dem Dr. Murjahn-Förderpreis 2019 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 8. November im feierlichen Rahmen im Meistersaal des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) in Berlin statt. Die Jury würdigte mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis das besondere Engagement der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main im Hinblick auf sozialverträgliche und faire Arbeitsbedingungen in der Handwerksbranche. „Die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main verdeutlicht mit ihrer hervorragenden Initiative ein Problem, unter dem das Handwerk insgesamt leidet“, erklärt Mathias Bucksteeg, Juryvorsitzender des Dr. Murjahn-Förderpreises. „Sie hat nicht nur Maßnahmen entwickelt, um diesen Verfehlungen am Bau entgegenzuwirken, sondern hat darüber hinaus ein öffentliches Bewusstsein und damit die Voraussetzungen geschaffen, diese Missstände konsequent weiterzuverfolgen und einzudämmen.“ Dies zu thematisieren, Lösungswege aufzuzeigen und ehrlichen Unternehmern Mut zu machen, fördere das Image der Branche insgesamt und diene zugleich der Attraktivität des Malerhandwerks, so der Juryvorsitzende weiter.

