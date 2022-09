„Zeig, was du machst. Zeig, wie du tickst.“

Das Ausbildungsjahr 2022 hat für die Azubis begonnen – und wieder sind tausende Lehrstellen unbesetzt geblieben. Seit Jahren konkurrieren Betriebe um den Nachwuchs, längst hat sich der Bewerbermarkt zu einem Markt der Umworbenen gewandelt. Wer nicht ins Hintertreffen geraten will, muss das Thema Azubimarketing forciert anpacken – vor allem digital. Ein junger Malerbetrieb aus Essen zeigt, wie es gehen kann.

Warum wollen immer weniger Jugendliche ins Maler- und Stuckateurhandwerk? Daniel Otremba hat auf diese Frage einige Antworten. Wer ihn reden hört, spürt, wie ihn dieses Thema umtreibt. Wie es ihn kitzelt, über Rahmenvorgaben der Kammern auszuholen, über Mängel im Ausbildungssystem und überholte Prozesse in manchen Betrieben. Doch zum Lamentieren fehlt dem 30-jährigen Maler- und Lackierermeister die Zeit. Er will nicht meckern, sondern machen. Zeigen, dass es klappen kann mit der erfolgreichen Ausbildung im eigenen Betrieb. Denn eines sei ja völlig klar: „Wir haben einen richtig geilen Beruf.“ Nur müsse diese Nachricht auch bei den jungen Leuten ankommen.

Also trommelt Daniel Otremba für sein Handwerk – vor allem auf den digitalen Kanälen. „Weil du nur dort wirklich viele junge Leute erreichst.“ Seine Hauptbühne heißt Instagram: Kaum ein Tag, an dem der Unternehmer mit 18 Mitarbeiter/-innen kein Video aus seinem Betrieb in Essen teilt. Oder von einer seiner Baustellen. „Ich habe schnell erkannt, wie wichtig es ist zu zeigen, wer man ist und was man tut“, sagt er. In seinen Postings stellt Otremba Mitarbeitende, Azubis und Praktikanten vor, erzählt von Baufortschritten, Verarbeitungstechniken und erfolgreichen Abschlüssen. Vom normalen Maleralltag eben. Unaufdringlich und authentisch.

„Indem ich meinen Betrieb nahbar präsentiere, baue ich Hemmungen bei potenziellen Bewerbern ab“, sagt der gebürtige Düsseldorfer. Wer bei ihm zum Vorstellungsgespräch reinkomme, „soll nicht nervös sein, sondern das Gefühl haben, uns bereits zu kennen.“ Die Strategie geht auf: Die Bewerberzahlen übersteigen den Bedarf jährlich um ein Vielfaches. Es klingt wie ein Traum: „#teamotremba“ kennt keine Nachwuchssorgen.

Natürlich: Instagram allein macht kein erfolgreiches Digitalmarketing. Doch es ist ein Anfang. „Man muss zum Start gar nicht viel Aufwand betreiben. Einfach ein paar Fotos und Videos machen und zeigen: Wer bist du, wie tickst du, was macht den Malerberuf aus?“ Das sei keine Wissenschaft, sagt Daniel Otremba. Einfach loslegen und ausprobieren.

Im nächsten Schritt sei es wichtig, den jungen Menschen die Bewerbung so einfach wie möglich zu machen. Auf ihrer Website bietet die Daniel Otremba Malermeister GmbH ein simples Online-Formular an. Zudem ist das Unternehmen beim führenden Online-Ausbildungsportal AZUBIYO präsent. Als Brillux Ausbildungspartner und Unterstützer der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ ließ der Malermeister die Anzeigenschaltung über den Brillux Anzeigenservice abwickeln: „Das ist total unkompliziert – und die Bewerberzahlen sind noch einmal deutlich gestiegen.“

Daniel Otremba ist sicher: Wer als Handwerksbetrieb auf lange Sicht erfolgreich sein will, kommt ums Thema digitales Azubimarketing nicht herum. „Doch wer offen für Neues ist, wird schnell merken: So kompliziert ist es nicht.“ So sei der Schritt ins Digitalmarketing am Ende eben auch eine Haltungsfrage: „Bin ich bereit, mich auf die Bedürfnisse der jungen Generation einzulassen? Wenn dem so ist, kommt der Rest von ganz allein.“

