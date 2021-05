Die Sto SE & Co. KGaA. ist in der Branche für Baumaterial, Metalle und Werkstoffe der beste deutsche Arbeitgeber. Das ermittelten das Meinungs-forschungsinstitut Statista und die Zeitschrift „Stern“ in einer repräsentativen Studie über die 650 besten deutschen Arbeitgeber 2021. Im Gesamtranking steht das Stühlinger Unternehmen auf Platz 24. Bewertet wurden mehr als 1300 Unternehmen mit einer Belegschaft größer 500. Die Befragung richtete sich vor allem auf die Empfehlungsbereitschaft – durch die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch seitens der Wettbewerber. Thade Bredtmann, Leiter Personal Sto Gruppe, freut sich über die kontinuierlich gute Bewertung: „Unsere konzernweite Mitarbeiterbefragung vor zwei Jahren belegte eine Zustimmung der Belegschaft zu den Werten, zur Kultur bei Sto von 91 Prozent. Jetzt freuen wir uns, dass die Untersuchung von Stern und Statista dieses Ergebnis auch extern bestätigt.“

