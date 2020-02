Vom 11. bis 13. Februar 2020 informierte Uzin auf der digitalBAU in Köln in Halle 7, Stand 360, über seine passgenauen Produktdaten für BIM-Anwendungen und weitere digitale Services rund um die Bodenplanung. Am Gemeinschaftsstand mit Heinze konnte das Plug-in mit ArchiCAD und Revit auf Herz und Nieren getestet werden. Planer und Architekten können mit diesen Anwendungen die Systeme des Bauchemiespezialisten in die digitalen Planungsprozesse ihrer Gebäude integrieren.

www.uzin-utz.com

29. Februar 2020