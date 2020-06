Das Wärmedämm-Verbundsystem weber.therm circle darf ab sofort den „Blauen Engel“ führen. weber.therm circle ist bereits das dritte Wärmedämm-Verbundsystem von Saint-Gobain Weber, das mit einem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. Ein besonderer Pluspunkt dieses Systems ist seine Recyclingfähigkeit. Bei herkömmlichen WDV-Systemen gehen die Komponenten einen dauerhaften Verbund ein, was eine spätere Wiederverwertung nahezu unmöglich macht. Einzigartig an weber.therm circle ist, dass alle Bestandteile nach dem Rückbau sortenrein getrennt und in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Damit markiert das WDVS einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft am Bau.

www.de.weber/circle