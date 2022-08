Drei Themen in neun Städten

Während der drei Monate Akademieprogramm nahmen über 400 Kunden an den Themenblöcken Lösungen für Nass- und Feuchträume, XXL-Platten in der Fliesentechnik und Reaktivabdichtung im Fokus teil. Das wertet das Unternehmen als vollen Erfolg. Gegliedert in Theorie und Praxis vermittelte der Hersteller in seinen Profi-Workshops umfassendes Wissen sowie nützliche Tipps und Tricks. Im Vordergrund stand dabei der persönliche Informationsaustausch zwischen Verarbeitern, Produktmanagern und Anwendungstechnikern von Botament. Der erste Themenblock umfasste Lösungen für den modernen Duschplatz. Im theoretischen Teil wurde den Teilnehmern Wissenswertes über fachgerechte Planung und Ausführung von bodenebenen Duschen, die Koordination von Schnittstellen und über den neuen Standard von Epoxidharzfugen nähergebracht. Im Praxisteil befassten sich die Referenten mit den Produkthighlights Multiproof Hybridabdichtung 1K, Water LD V Linienentwässerungsprofil, Botament Duschboards, Wandelemente und Wandnischen sowie der Multifuge Diamond Max Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel. Der zweite Profi-Workshop wurde von dem XXL-Fliesen-Profi Sigi Wissmann aus Ostfriesland begleitet. Dieser referierte in seiner Vorführung u. a. über die richtige Vorbereitung für die Verlegung großformatiger Fliesen, spezielle Arbeitstechniken und Gefahren bei der XXL-Fliesen Verlegung. Der letzte Themenblock war neuen Reaktivabdichtungen und deren Verarbeitung gewidmet. Neben den Produktneuheiten, wie die selbstverlaufende Reaktivabdichtung RD Flow, standen hier die professionelle Untergrundvorbereitung sowie die maschinelle Verarbeitung im Vordergrund. Begleitet wurden die Reaktivabdichtungsvorträge von der Dittmann Saniertechnik GmbH.

