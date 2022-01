Zufrieden mit seiner Beteiligung am Branchentag 2021 in Köln zeigte sich Hamberger Flooring. Zufrieden vor allem deshalb, weil man endlich all das präsentieren konnte, was man in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hatte, und gespannt auf die Resonanz der Kunden war. Den Fokus seiner Messepräsentation legte der Hersteller neben der neuen silk-Oberfläche bei Parkett und einem neuen PoS- Präsentationsmodul, das das Verkaufen deutlich vereinfacht, auf den Neuauftritt der Marke Haro und freute sich über die positive Kundenresonanz.

