Brillux erweitert Portfolio

Die Brillux-Akademie bietet ab sofort ein Weiterbildungsangebot für Berufsschullehrende an. Das umfangreiche Programm umfasst sowohl die Unterrichtsgestaltung als auch die persönliche Weiterbildung der Lehrenden – online und in Präsenz. Für Philipp Kern, Leiter der Brillux-Akademie, ist der Schritt an die Berufsschulen wichtig: „In den Berufsschulen wird der Grundstein für die Ausbildung der künftigen Handwerker und Handwerkerinnen gelegt. Wir haben über die Jahre eine Expertise mit vielen Weiterbildungsangeboten gesammelt, hinzu kommt die Vielfalt unserer Produkte, Innovationen und deren Einsatzspektrum.“ Seit 2015 macht sich Brillux im Bereich der Nachwuchsgewinnung und -förderung für die Betriebe des Maler-, Lackierer- und Stuckateurhandwerks stark. Das Unterstützungsangebot geht von der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ bis hin zu den vielfältigen Online- und Offline-Lernprogrammen der „Ausbildungspartnerschaft“ für Azubis und deren AusbilderInnen.

