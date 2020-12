Von überall und zu jeder Zeit erreichbar – das ist die Brillux Lernwelt, mit der in Ergänzung zu analogen Seminaren und Trainings der Brillux Akademie ein digi-tales Angebot aus Online-Kursen und Video-Tutorials zur Verfügung steht. Ins-besondere während der Corona-Pandemie ist das digitale Lernen für viele nicht mehr wegzudenken.

Die Online-Lernplattform mit inzwischen über 200 verschiedenen Lernangeboten richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Maler- und Stuckateur-betrieben – an Gesellen, Meister und Inhaber sowie an Azubis. Die Lernwelt bie-tet viele Vorteile, wenn Ressourcen wie Raum und Kontakt eingeschränkt sind: Die Weiterbildung kann flexibel und selbstgesteuert organisiert und auf die per-sönlichen Bedürfnisse ausgerichtet werden. Warum die Busfahrt zur Arbeit nicht einmal sinnvoll nutzen und am Tablet Fachbegriffe aus der Lernwelt pauken?

Die Brillux Lernwelt als digitaler Begleiter

Zuhause in ruhiger Umgebung bieten sich Online-Kurse an, mit deren Hilfe sich der Nutzer Informationen interaktiv erarbeitet. So sind etwa die drei- bis fünf-minütigen „Praxistipps-Videos“ sehr nützlich: Technische Referenten der Brillux Akademie erklären hier einzelne Arbeitsschritte auf unterhaltsame und einpräg-same Weise, zum Beispiel das Thema „Ob Fassade oder Innenwand: Rissarten erkennen und richtig zuordnen“.

Mit simpleclub zum Ausbildungserfolg

Ein besonderes Highlight ist die Kooperation von Brillux und simpleclub, einer der reichweitenstärksten Online-Nachhilfeplattformen Deutschlands. Aus dieser Kooperation entstehen jugendgerechte Lernvideos, Spickzettel und Übungsauf-gaben für die Lernfelder in der Malerausbildung. Komplexe Sachverhalte wer-den hier anschaulich beschrieben. „Brillux weiß, welche Lerninhalte für Ma-lerazubis wichtig sind. Wir wissen, wie wir der Zielgruppe den Stoff näherbringen müssen, damit er erstens verstanden wird, zweitens den Lerngewohnheiten der jungen Generation entspricht und drittens Spaß macht“, so Alexander Giesecke, einer der Gründer von simpleclub. „Das Ergebnis ist exklusiver Videocontent für die Ausbildungspartnerbetriebe und ein Nutzen für die Branche. Denn letztlich erhoffen wir uns, dass viele Azubis die Ausbildung auch bis zum Ende durchzie-hen.“

Weitere Informationen zur Brillux Lernwelt: www.brillux.de/akademie-lernwelt