Auf Sendung

Im Mai startete das neue Radioprogramm des Farben- und Lackherstellers. Das Brillux Radio ist rund um die Uhr auf DAB+ deutschlandweit und über Livestream via brillux.radio verfügbar. Unter dem Motto „Colour your life!“ will das Unternehmen künftig inspirierend und unterhaltend durch den Alltag begleiten. Neben Musik und abwechslungsreichen Lifestyle-Beiträgen stehen die Themen Renovieren, Sanieren und Umgestalten im Fokus. Mit seinem Radioprogramm schlägt Brillux die Brücke zwischen Fachbetrieben und Privatpersonen. Wie schützt man Wände vor Schimmel? Was muss bei der Dämmung der Fassade beachtet werden? Kommen die Häuser der Zukunft bald aus dem 3-D-Drucker? Antworten auf Fragen wie diese will das Brillux-Radio geben.

www.brillux.de