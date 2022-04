Caparol startet Powertour

Ab dem 25. April läuft die neue Kampagne ‚Caparol Powertour‘, deren Beginn eine dreiwöchige Roadshow durch Deutschland ist. Zwei große Caparol-Event-Cubes geben den Auftakt bei Späth Knoll in Darmstadt am 25. April 2022. 30 Farbgroßhändler werden angefahren. Während der Roadshow möchte das Unternehmen die Marke erlebbar machen. Dabei erhalten in erster Linie Handwerker einen Blick in die Caparol-Markenwelt. „Wir wollen Caparol als Lead- und Love-Brand etablieren“, sagt Christel Biendara: „Während die Besucher im Lead-Truck Informationen über die Produkt- und Serviceleistungen mit inspirierenden Oberflächen, Trendwelten, digitalen Gestaltungs-Tools und dem Zukunftsthema Nachhaltigkeit erhalten, finden sie im sogenannten Love-Cube am Ende Eintritt in eine neue Markenwelt: Wir möchten alle Sinne ansprechen.“

Weiter Informationen finden Sie unter: www.caparol.de/obernice .