Claytec übernimmt das Traditionsunternehmen Cellco GmbH

Claytec, Hersteller und Produzent von Baustoffen aus Lehm, hat zum 1. Oktober 2020 das Traditionsunternehmen Cellco GmbH (ehemals Haacke Cellco) übernommen.

Mit der Übernahme des in Celle ansässigen Herstellers von Dämmstoffen aus Kork und Lehm engagiert sich Claytec dort, wo einst die Unternehmensgeschichte des Viersener Familienbetriebes begann: in der Fachwerkrestaurierung. Zu Beginn der 80er-Jahre gründete Peter Breidenbach, Inhaber von Claytec e.K., Lehmbau Breidenbach und setzte alternative Baumethoden aus Lehm zur Fachwerkrestaurierung ein. Der starke Bezug zum traditionellen Bauhandwerk prägt das Unternehmen noch heute – somit fügt sich Cellco gut in eines der Fachgebiete von Claytec ein.

Haacke Cellco vertreibt und produziert Cellco-Produkte aus expandiertem Kork und Lehm für die Wärmedämmung von Gebäuden. Dazu gehört unter anderem der patentierte Cellco-Wärmedämmlehm. Das fundierte Wissen sowie die langjährige Erfahrung von Claytec helfen Cellco, langfristig den Markt als Systemanbieter für nachhaltige Dämmprodukte zu bedienen. Um dieses Ziel zu erreichen, produziert und vertreibt Cellco zukünftig ein eigenes Kork-Lehm-Putz-Sortiment, bei welchem Claytec mit seinem Wissen über Lehmproduktion vollumfänglich unterstützt. Cellco-Kunden können ab Januar 2021 komplette Systemlösung direkt bei Cellco, im neuen eigenen Onlineshop, aber auch über den Handel, erwerben. Die Geschäfte Cellcos führt seit Oktober Maximilian Breidenbach, Sohn von Lehmbauer, und Claytec- Inhaber Peter Breidenbach. Trotz der Übernahme bleibt die Marke Cellco erhalten und agiert als eigenständiges Unternehmen.

www.claytec.de

www.cellco-systeme.de