Datenmanagement 2.0

Gemeinsam mit der CMS Dienstleistungs-GmbH setzt sich der Großhändler MEGA eG für ein standardisiertes Datenmanagement in der Maler- und Bodenleger-Branche ein. Die dafür gegründete HDM DATA GmbH sorgt künftig für einheitlich aufbereitete Material- und Produktdaten und engagiert sich bei der weiteren Digitalisierung der Branche als Bindeglied zwischen Industrie, Handel und Handwerk. Vertreten wird die Gesellschaft von den Geschäftsführern Klaus Kulke (CMS) und Joachim Klein (MEGA) mit dem Ziel, das in der Großhandelslandschaft komplexe Produktstammdatenmanagement zu standardisieren und in einheitlicher Struktur für alle Branchenteilnehmer nutzbar zu machen. Neben Basis-Materialdaten, wie Produktbezeichnung, Farbton oder Gewicht, werden auch technische Merkmale (Verbrauch, Nutzschicht, Glanzgrad, Faserart, Akkuleistung etc.), Produkt- und Anwendungsbilder, Piktogramme, Videos, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsdatenblätter aufbereitet und für verschiedene ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) und virtuelle Shop-Lösungen zur Verfügung gestellt.

www.mega.de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: