Denkmalcamp startet

In den Sommerferien ist es wieder soweit: Die Sto-Stiftung ermöglicht 20 Maler-Azubis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, im DenkmalCamp in Sibiu in Rumänien mitzuarbeiten. Die Teilnehmenden wirken an der Restaurierung einer mittelalterlichen Kirchenburg und des zugehörigen Pfarrhauses mit Wehrturm in Martinsdorf mit. „Das ist eine einmalige Chance für die Junghandwerker, den Denkmalschutz ganz intensiv kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen“, erklärt Gregor Botzet, Stiftungsrat Handwerk der Sto-Stiftung. Das diesjährige Programm beinhaltet unter anderem das Freilegen von Kaseinmalereien an der Empore der Kirche. Im Workshop ‚Graumalerei‘ sollen die Teilnehmenden lernen, wie sie Profile, Rosetten und Säulen so aufmalen können, dass ein 3D-Effekt entsteht. „Im DenkmalCamp bringen wir den Auszubildenden nicht nur den Denkmal-Gedanken näher, sondern unterstützen die jungen Leute auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung“, so Botzet. Dazu tragen auch die gemeinsame Unterkunft im Dorfgemeindehaus bei. Kulturausflüge zur Landes- und Baugeschichte, Materialkunde sowie Baukultur runden das Programm ab. Interessierte können sich seit dem 1. April online anmelden.

www.sto-stiftung.de/denkmalcamp