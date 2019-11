Unter dem Slogan „Deutschland tapeziert“ ist die erste gemeinsame Marketingkampagne der Tapetenbranche an den Start gegangen. Mit insgesamt 40 Partnern ist es die bisher umfangreichen Maßnahme. Erstmalig beteiligt sich der Handel an einer Initiative der Tapetenbranche – darunter die meisten großen Namen aus dem Einzelhandel und dem Großhandel. Ziel ist es, nicht nur auf Tapete aufmerksam zu machen, sondern sie auch auf die Wunsch- und Einkaufszettel von Verbrauchern zu setzen.

Digital und Multikanal

Ein detaillierter Social Media-Marketingplan sorgt dafür, dass die Zielgruppen auf Instagram, Facebook und Pinterest auf Tapete aufmerksam werden. Ein Mediabudget im mittleren fünfstelligen Bereich soll für die notwendige Reichweite sorgen. Ausgesuchte Blogger und Influencer sprechen wiederum ihre eigenen Follower an und berichten unter dem Hashtag #DeutschlandTapeziert über ausgefallene Tapetenprojekte. Sie zeigen, wie sich Ideen an der Wand umsetzen lassen und machen Mut und Lust zum Selbermachen.

Meine Lieblingstapete

Zu Jahresbeginn 2020 wird das Gewinnspiel „Meine Lieblingstapete“ ausgelobt. Verbraucher posten Fotos von ihren tapezierten Wänden im eigenen Zuhause oder von Tapetenmustern, die sie unterwegs entdecken: im Café, Restaurant, Shop oder Hotel. Zu gewinnen gibt es ein London-Wochenende zu zweit und Gutscheine für hochwertige Tapeten.

Deutschlandweit große Reichweite durch Partneraktionen

Eine flächendeckende Reichweite und eine starke mediale Durchdringung erwarten die Initiatoren dank der vielen unterschiedlichen Partner. Diese planen unter dem gemeinsamen Kampagnen-Dach und mit dem „Deutschland tapeziert“-Logo eigene, individuelle Maßnahmen rund um die Tapete. Dazu zählt Werbung in Kundenmagazinen, auf Handzetteln oder als Online- Banner. Geplant sind außerdem Aufkleber für Autos und Ladenlokale, Posts auf Facebook und Instagram, PR-Artikel und diverse Aktionen am POS und in Unternehmen, wie zum Beispiel Tapezieraktionen und „Tage der Offenen Tür“. Das Logo sowie Vorlagen, Fotos, Textbausteine und Werbematerial werden den Partnern im digitalen Baukasten zur Verfügung gestellt.

Höhepunkt: Tapetenwochen

Vom 27. Januar bis zum 15. Februar 2020 finden die Tapetenwochen und damit der vorläufige Höhepunkt aller gemeinsamen und individuellen Maßnahmen statt. Während der drei Wochen werden die geplanten Aktionen unter dem „Deutschland tapeziert“-Dach ausgespielt. Die gleichzeitige, konzentrierte Bewerbung des Produkts während der Tapetenwochen wird der Tapete die Aufmerksamkeit bringen die es bedarf, damit sie in der Haupt-Renovierungszeit zurück in den Köpfen ist.

Objektbereich involviert

Neben dem Groß-, Fach-, Online- und Einzelhandel und dem Malerhandwerk zählen auch Zulieferer und Hersteller aus dem In- und Ausland zur Liste der Partner. Sie sehen neben den Verbrauchern den Objektbereich als weitere wichtige Zielgruppe. Mit Presseinformationen für die

Fachmagazine, Case Studies und Kooperationen mit Bloggern aus dem Handwerk soll auch dem Fachpublikum aufgezeigt werden, was mit Tapete alles möglich ist. „Durch die vielen und individuellen Partner-Aktionen versprechen wir uns eine breite Zielgruppen- Abdeckung und hohe Aufmerksamkeit vor und während der Tapetenwochen“, kommentiert Karsten Brandt, Geschäftsführer des DTI und Initiator der Branchen-Initiative, die Kampagne.

„Nicht nur Verbrauchern, sondern auch dem wichtigen Objektbereich wird gezeigt, wie attraktiv die Tapete ist. Das wird sich positiv auf den gesamten Markt auswirken. Wir freuen uns auf weitere Partner, die sich engagieren wollen!“ Interessierte können sich auf der Heimtextil persönlich informieren. Das Aktionsforum Tapete ist in Halle 3.1, Stand B60 vor Ort.

*GfK Studie im Auftrag des DTI, Oktober 2019

Die Partner von „Deutschland tapeziert“ *

1. A.S. Création

2. Caspar

3. Erfurt

4. Erismann

5. Grandeco

6. Graham & Brown

7. Hohenberger

8. Komar

9. Marburg

10. Oschatz

11. Rasch

12. Rasch Textil
1. Bauhaus

2. Brüder Schlau/Hammer

3. CMS

4. Essener Tapeten Import

5. Globus

6. Hornbach

7. MEGA

8. OREX

9. Poco

10. Riksen eTrading

11. Schäfer Tapeten

12. Schmitz Tapeten Import

13. Weigel

1. Advansa

2. Follmann

3. Glatfelter

4. HP

5. Henkel

6. ISL Chemie

7. Kämmerer

8. Lahnpaper

9. Pufas

10. Schoeller Technocell
1. VFG

2. Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

3. Decor Union

*Stand: 21. November 2019

21. November 2019