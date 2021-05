Rund neun Monate vor Veranstaltungsbeginn haben bereits zahlreiche führende Branchenvertreter ihre Teilnahme an der digitalBAU 2022 bestätigt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr verzeichnet der Treffpunkt für Digitalisierung in der Baubranche erneut einen großen Zuspruch.

Vom 15. bis zum 17. Februar 2022 thematisiert die digitalBAU auf dem Kölner Messegelände die verschiedenen Aspekte digitaler Prozesse und Lösungen für die Baubranche.

Die Zusagen der Key-Player zum aktuellen Zeitpunkt lassen Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, zuversichtlich auf die Veranstaltung im kommenden Februar blicken: „Die kommende digitalBAU besitzt auch insofern einen besonderen Stellenwert, als die Weltleitmesse BAU in diesem Jahr nur online stattfinden konnte. Die Branche wartet aber darauf, sich wieder persönlich treffen zu können. Der Nachholbedarf ist groß. Wir sind daher überzeugt, dass die zweite Ausgabe der digitalBAU das Premierenergebnis noch übertreffen wird.“

Diese Aussteller haben ihre Teilnahme bereits bestätigt

Unter den bereits über 110 angemeldeten Ausstellern befinden sich führende Unternehmen wie BRZ Deutschland, GRAPHISOFT, Hexagon, Hottgenroth Software, NEVARIS Bausoftware, Nemetschek, PERI und SIDOUN.

Rahmenprogramm mit über 70 Forenbeiträgen

Ergänzend zum Ausstellungsbereich bietet die digitalBAU auch fünf Foren mit zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden zu Entwicklungen und Trends der Digitalsierung in der Baubranche. Zu den Schwerpunkten im Programm zählen:

BIM

Zukunftsorientiertes Planen, Bauen und Betreiben

Smart City und Smarty Building

Robotik, KI und Produktion

Forschung und Wissenschaft

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen bereits die ersten Forenbeiträge fest. Am Rahmenprogramm beteiligen sich unter anderem folgende Architekturbüros: Snohetta, Jürgen Mayer H., O&O Baukunst, SOBEK Ingenieure sowie TOPOTEK 1.

Premiere für digitalBAU Innovation Challenge

Erstmals wird 2022 die digitalBAU Innovation Challenge stattfinden. Im Vorfeld der Messe haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre digitalen Lösungen für die Baubranche per Video einzusenden. Gleichzeitig können sich auch Start-ups mit ihren Geschäftsideen bewerben. Anschließend stellen sich diese auf der digitalBAU Website einem öffentlichen Voting. Die Unternehmen mit den meisten Stimmen dürfen vor Ort in Köln ihr Produkt im Forenprogramm vorstellen und auf den Sieg der Innovation Challenge hoffen.

Die Gewinner in den Kategorien „Digitale Lösungen in der Baubranche“ sowie „StartUp – digitalLAB – junge, innovative Ideen“ erhalten jeweils einen 30minütigen Forenslot auf der BAU 2023 inklusive Mitbewerbung im Rahmen des Forums in den Marketing Kanälen der BAU. Dieser Gewinn hat einen Gegenwert von rund 6.000 Euro.