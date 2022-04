Digitale Azubiwerbung funktioniert für Betriebe

Nach zwei Jahren ohne Interessenten hat es beim Malerbetrieb Paul Gärtner endlich wieder mit einem Auszubildenden geklappt. Zum ersten Mal hatte der Mindener Betrieb mit einer digitalen Stellenanzeige auf dem Online-Portal AZUBIYO einen Ausbildungsplatz ausgeschrieben. Profitiert hat die Firma dabei vom Brillux Anzeigenservice.

Seit mehr als 70 Jahren ist der Traditionsbetrieb Paul Gärtner in Minden ein Begriff für qualitativ hochwertige Malerarbeiten. In der Regel hat das Familienunternehmen jährlich einen Auszubildenden ins Team aufgenommen. „Doch 2019 und 2020 haben wir einfach niemanden gefunden, der bei uns das Handwerk erlernen wollte“, blickt Steffen Schumacher zurück. Der 32-jährige Maler- und Lackierermeister leitet zusammen mit seinem Vater den Betrieb und wird diesen in Kürze ganz übernehmen.

Schon lange war Steffen Schumacher klar, dass sich die Nachwuchsproblematik nicht mit Warten auf Initiativbewerbungen, Zeitungsanzeigen oder einem Stellenangebot bei der Arbeitsagentur würde lösen lassen. In Zeiten, in denen nahezu alle jungen Menschen digital vernetzt sind und auch die Suche nach Ausbildungsstellen vermehrt im Internet stattfindet, ist die aktive Nachwuchswerbung auf den richtigen Kanälen das Mittel der Wahl. Als ihn sein Brillux Verkaufsberater auf den Anzeigenservice für die digitale Nachwuchsgewinnung bei AZUBIYO aufmerksam machte, schlug Steffen Schumacher ein: Vergangenes Jahr ging die Anzeige vom Betrieb Paul Gärtner auf einem der führenden Ausbildungsportale online.

Bereits der erste Bewerber war der richtige

Innerhalb weniger Wochen erhielt der Betrieb fünf Bewerbungen. Schon der erste Kandidat erwies sich als Volltreffer. Bewar Qasim (29), der nach seiner Flucht aus dem Irak im Jahr 2017 in Deutschland seinen Hauptschulabschluss erworben und sich anschließend in einem Berufsbildungszentrum weiterqualifiziert hatte, begann umgehend ein dreimonatiges Praktikum. „In dieser Zeit konnten wir uns sehr gut kennenlernen und ermitteln, ob der Ausbildungsweg infrage kommt“, so Steffen Schumacher. Die Entscheidung war schnell getroffen: Am 1. August 2021 startete Bewar Qasim seine Ausbildung beim Malerbetrieb Paul Gärtner.

Was mit den übrigen Bewerbungen passiert ist? „Die habe ich an einen befreundeten Kollegen weitergegeben, der ebenfalls händeringend Nachwuchs suchte und noch nicht online um Azubis warb. Zuvor habe ich die Bewerber natürlich informiert.“

Minimaler Aufwand, großer Nutzen

Der digitale Anzeigenservice von Brillux im Rahmen der Nachwuchsinitiative „Deine Zukunft ist bunt“ kooperiert mit dem Online-Portal AZUBIYO, einem der reichweitenstärksten Ausbildungsportale Deutschlands. Der Service beinhaltet die professionelle Ausschreibung eines Ausbildungsplatzes im „Deine Zukunft ist bunt“-Design sowie die komplette Abwicklung der Anzeigenschaltung. Diese Erfolg versprechende Azubi-Ansprache bedeutet für den Betrieb somit minimalen Aufwand bei sehr überschaubaren Kosten. Genutzt werden kann dieser Service von jedem Betrieb, der sich kostenlos bei „Deine Zukunft ist bunt“ registriert.

Alles zur Azubi-Anzeigenschaltung:

www.brillux.de/azubiyo

Einblick in das Ausbildungsportal:

www.azubiyo.de

Mehr zum Malerbetrieb Paul Gärtner:

www.paul-gaertner.de