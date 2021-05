Über 100 Teilnehmer hatten sich zur 2. digitalen Mitgliederversammlung des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) am 29. April 2021 eingeloggt. Marktzahlen der Branche, Berichte aus den Technik- und Marketinggremien sowie die Kandidatenaufstellung für den Vorstand standen im Mittelpunkt der live aus Berlin gestreamten Veranstaltung.

Vorstandsvorsitzender Christoph Dorn und Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Joachim Riechers bilanzierten zunächst die positive Marktstatistik 2020 sowohl für Trockenmörtel als auch für Wärmedämm-Verbundsysteme. Die Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für eine optimistische Prognose in den Sparten des VDPM im laufenden Jahr. Diese stützt sich vor allem auf konstante Marktzuwächse in der Gebäudemodernisierung, die durch die umfangreiche Zuschuss- und Kreditförderung viel Schub erhält. Christoph Dorn unterstrich in diesem Zusammenhang die intensive Beteiligung des VDPM an den dafür notwendigen politischen Prozessen. Basis ist eine enge Vernetzung mit wichtigen Institutionen in und außerhalb der Branche.

www.vdpm.info