Zunächst bis Ende des Jahres wird es bei Brillux keine Präsenz-Seminare in der unternehmenseigenen Akademie geben. Eine Alternative ist die bewährte Brillux Lernwelt mit der in Ergänzung zu analogen Seminaren und Trainings der Brillux Akademie ein digitales Angebot aus Online-Kursen und Video-Tutorials zur Verfügung steht. Die Online-Lernplattform mit inzwischen über 200 verschiedenen Lernangeboten richtet sich an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Maler- und Stuckateurbetrieben – an Gesellen, Meister und Inhaber sowie an Azubis. Die Weiterbildung kann flexibel und selbstgesteuert organisiert und auf die persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet werden. Für Gesellen, die im Alltag ab und zu auch seltener ausgeübte Techniken anwenden müssen, sind die drei- bis fünfminütigen „Praxistipps-Videos“ sehr nützlich: Technische Referenten der Brillux Akademie erklären hier einzelne Arbeitsschritte auf unterhaltsame und einprägsame Weise. Ein besonderes Highlight ist die Kooperation von Brillux und simpleclub, einer der reichweitenstärksten Online-Nachhilfeplattformen Deutschlands. Aus dieser Kooperation entstehen jugendgerechte Lernvideos und Übungsaufgaben für die Lernfelder in der Malerausbildung. Komplexe Sachverhalte werden hier anschaulich beschrieben.

www.brillux.de/akademie-lernwelt