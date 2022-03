Ein Viertel-Jahrhundert geprüfte Qualität und Zuverlässigkeit

ENTWICKLUNG

In der hauseigenen Fertigung gab 1997 Herr Heinz Zahner, der Gründer der GIMA GmbH & Co. KG, den Startschuss für das einzigartige Laibungsplattensystem primusLPS. Diese Systemlösung für die optisch und technisch perfekte Laibungsausführung sollte seine Bewährungsprobe in der Ausstattung der Industriebank in Düsseldorf erhalten. Schneller Einbau, geprüfte Qualität und gleichbleibende Perfektion rund um Fenster und Türen – das überzeugte schon damals das Fachpublikum.

Seitdem ist viel passiert. 25 Jahre Laibungsplatte, das heißt somit auch 25 Jahre Geschichte, 25 Jahre Kundenzufriedenheit und 25 Jahre Innovation.

DER ZEITSCHENKER AM BAU

Den Spitznamen „Zeitschenker“ hat sich das Laibungsplattensystem von GIMA über die Jahre redlich verdient. Durch den vorab geschaffenen Verbund von Platte und Gewebe fallen zeitraubende und langwierige Arbeitsschritte bei der Ausführung vor Ort weg. Auf diese Weise können bei Fensterlaibungen bis zu 35 % der Einbauzeit gegenüber einem konventionellen Einbau eingespart werden. Das bedeutet höhere Produktivität bei gleichem Personaleinsatz.

Individualität im Bestellprozess und ein umfassendes Spezialsortiment sorgen heute dafür, dass schnell und sicher das richtige Produkt zum Einsatz kommt und direkt weiter verarbeitet werden kann. Das primusLPS System ist für alle Wand- und Fassadenanschlüsse geeignet. Es entstehen keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz. Produktspezialisierungen für den Innen- und Außenbereich sowie die 2013 entwickelte Systemerweiterung primusDPS für Brüstungsanschlüsse bilden aktuell ein modernes Rundum-Sorglos-Paket, das eine rasche und optisch perfekte Umsetzung von Anschlüssen an Fenstern und Türen am Bau garantiert.

Doch nicht nur die funktionale Sicherheit überzeugt, sondern auch die perfekte Optik – immer gleich bleibende scharfe Kanten und glatte Oberflächen dank ausgefeilter Produktionsabläufe – heute wie früher.

SICHERHEIT MIT BRIEF UND SIEGEL

Schon immer lag der Fokus des primusLPS und –DPS-Systems auf Sicherheit und Qualität. Seit 2013 wurde die Polytherm Laibungsplatte als einzige auf dem Markt mit der bauaufsichtlichen Zulassung Z-33.9-941 von DIBt zugelassen. Die primusLPS-Polytherm Laibungsplatte darf somit in allen allgemein bauaufsichtlich zugelassenen WDV-Systemen mit EPS-Dämmstoffen bis 300 mm zur Dämmung von Laibungen eingesetzt werden. Ein Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte dieses modernen Werkstoffs.

Schimmel hat keine Chance! Die primusLPS Polytherm Laibungsplatte enthält keine Nährstoffe, die das Wachstum von Schimmelpilzen selbst fördern würden. Die Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen hat dies mit Brief und Siegel bestätigt. Gerade bei Sanierungen spielt die Luftdichtheit eine große Rolle. Mit primusLPS bietet GIMA einen vom ift Rosenheim geprüften luftdichten Anschluss.

Die insgesamt 13 Millionen bereits gelieferten Laufmeter geben dem Erfolg der GIMA Laibungsplatten Recht!

Und die Innovation geht weiter – das Fensterbanksystem primusDPS wurde 2014 das erste Mal erfolgreich vom Prüfzentrum für Bauelemente (PfB) auf Schlagregendichtigkeit geprüft und nach DIN EN 1027 zertifiziert. Sowohl ohne Fensterbank als auch mit Aluminium- oder Steinfensterbänken erreichte das System mindestens die Klassifizierung E 750 (750 Pa) nach DIN EN 12208. Somit bietet die GIMA GmbH & Co. KG ab da an die geprüfte Komplettlösung für die Brüstungsausbildung im Außenbereich bei monolithischen Fassaden, im Renovierungsbereich und bei WDV-Systemen an. Die fachmännische und professionelle Ausbildung der 2. Dichtebene unterhalb der Fensterbank stellt so kein Problem mehr dar.

Selbst Lieferengpässe bei Fensterbänken, die auf dem momentan angespannten Rohstoffmarkt keine Seltenheit sind, können mit dem primusDPS-System ausgeglichen werden. Grund: Fensterbänke werden erst nach der Fertigstellung der Fassadenarbeiten in die Anschlüsse eingebracht. Kein Zeitverzug, keine beschädigten Fensterbänke und keine defekten Bordanschlüsse sind hierbei der positive Effekt. Ein sicherer Anschluss und eine optisch perfekte Verbindung von WDV-System und Fensterbank sind garantiert. Und das rationell und stressfrei.

In den letzten Jahren wurde das Komplettsystem primusLPS & primusDPS stets erweitert und optimiert. Diverse Oberflächenausführungen, verschiedene integrierte Dämmstärken bei Laibungsplatten, passende Anschlussprofile, Drainboards sowie Spezialwerkzeug und Zubehör sorgen für ein Baukastensystem, mit dem jede Anschlusssituation an Fenstern und Türen schnell, professionell und kostenoptimiert gelöst werden kann.

JUBILÄUM

2022 wird die LPS Laibungsplatte, die innovative Säule des Komplettlösungsansatzes für Fenster und Türen, 25 Jahre alt – dies muss natürlich gebührend gefeiert werden!

Das ganze Jahr über werden zahlreiche Aktionen und Events stattfinden. So spendet die GIMA unter anderem 2,50 € pro 100 Laufmeter von April bis Ende Oktober an einen wohltätigen Zweck, das GIMA Mobil wird im 2./3. Quartal 2022 auf Tour sein und sucht den schnellsten Laibungsplatteneinbauer in ganz Deutschland, Geburtstagsgrüße aus der ganzen Welt werden auf der Jubiläumsseite https://gima-profi.de/25-jahre-LPS/ zu finden sein und auch die firmeneigenen Social-Media-Kanäle halten die ein oder andere Überraschung für alle LPS-Fans bereit.

Natürlich darf man auch gespannt sein, welche Innovationen im Rahmen das Laibungsplattensystems auf die Profis vom Bau warten – mehr wird aber nicht verraten…

In diesem Sinne: Happy Birthday primusLPS Laibungsplatte und wir freuen uns auf ein tolles Jubiläumsjahr!

GIMA GmbH & Co. KG

Windmuehlstraße 11

91567 Herrieden-Neunstetten

Tel.: +49 (0)9825 9291-0

Fax: +49 (0)9825 9291-90

www.gima-profi.de