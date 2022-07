Endlich wieder netzwerken

Bereits im Mai starteten die Brillux Events 2022 unter dem Motto „Näher als je zuvor“. Das Malerblatt hat zur Halbzeit der Events in der Reutlinger Niederlassung vorbeigeschaut. Die tourende Veranstaltung richtet sich an alle Partner aus dem Handwerk, denen hier zum einen Produktneuheiten gezeigt werden sollen, zum anderen aber auch die Möglichkeit zum Austausch geboten werden soll: „Gerade nach den strengen Einschränkungen in den Pandemiejahren sieht es so aus, als sei jeder froh, wieder mit anderen netzwerken zu können“, freut sich Judith Leßmann, zuständig für das Marketing und die Unternehmenskommunikation beim Farbhersteller. Die Tour machte unter anderem schon in Hamburg, Essen und Bozen halt und wird noch bis in den September hinein fortgesetzt. „Näher als je zuvor“ konnten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Themeninseln besuchen. Neue Produkte wie die Innendispersion Sedashine 991 oder die Tapetenkollektion My Home 2024 wurden hier vorgestellt. Darüber hinaus konnten die Besucher den Effizienzcheck für ihren Betrieb machen und das neue WDV-System Qju testen. Für Unterhaltung sorgte unter anderem das neu gestartete Brillux-Radio: „Das funktioniert wie ein richtiger Sender, wir haben eine eigene Musikredaktion und Beiträge zu den Themen Sanieren und renovieren, zusätzlich eine Nachrichtenredaktion“, so Leßmann. Empfangen lässt sich der Sender über DAB+ und eine App. Lothar Klexel, Verkaufsleiter Süddeutschland, besuchte in Reutlingen seine insgesamt siebte Station der Tour. „Ich bin begeistert, wie unsere Inhalte die Handwerker anziehen. Ich habe das Gefühl, dass alle froh sind, sich wieder persönlich sehen zu können.

Anmeldungen für die noch anstehenden Events unter www.brillux.de/events-2022 .