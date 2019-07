Bewerbungen für den Dr. Murjahn-Förderpreis 2019sind noch bis zum 31. August möglich. Am 8. November werden dann die diesjährigen Gewinner in Berlin ausgezeichnet. „Ich freue mich auf die Verleihung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Es macht unglaublich Spaß, mit diesem kreativen Handwerk zusammenzukommen und von großartigen Projekten inspiriert zu werden“, so Dr. Ralf Murjahn. Er führt den Preis fort, den sein Vater Dr. Klaus Murjahn anlässlich seines 75. Geburtstags im November 2011 als Symbol für die generationsübergreifende Verbundenheit der Familie Murjahn mit dem deutschen Maler- und Lackiererhandwerk ins Leben rief.

Bewerbungen für den mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Preis sind möglich in den Kategorien „Innovationen/technische Lösungen“, „Betriebsführung“, „Aus- und Weiterbildung“, „Farbe und Gestaltung“ oder auch mit sonstigen Initiativen im Maler- und Lackiererhandwerk. Außerdem ist ein Sonderpreis für Jungmaler/innen“ ausgelobt. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Für diesen Sonderpreis können sich junge Maler/innen bewerben, die nicht älter als 25 Jahre sind.

www.Dr-Murjahn-Foerderpreis.de

5. Juli 2019