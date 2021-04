Energiefassaden fü Klimaschutz - Kompetenzzentrum der Stuckateure

Stuckateure stehen bereit für Strategiedialog zu umweltgerechtem Bauen.

Dass die Ergebnisse der Sondierungsgespräche in Baden-Württemberg zwischen Bündnis 90/Die Grünen und CDU auch das Forcieren von umweltgerechtem und innovativem Bauen beinhalten, wird vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) sehr begrüßt. „Auf dem Weg zum Klimaschutzland Baden-Württemberg stehen wir bereit für den Dialog mit der neuen Landesregierung. Gerade der Gebäudebestand mit den Fassadenflächen ist ein echter Schlüssel für den Klimaschutz“, erklärt Rainer König, erster Vorsitzender des Fachverbandes.

Die Fassade bietet durch die Dämmung nicht nur große Potenziale für die Reduzierung von Energieverbrauch, sondern eignet sich auch als Funktionsfläche für die Energiegewinnung – besonders durch integrierte Photovoltaik in der Fassade. Während im Sommerhalbjahr die Dachflächen gute Wirkungsgrade bei der PV erzielen, spielen durch den Sonnenstand im Winterhalbjahr PV-Elemente gerade in Ost- und Westfassaden ihre Stärken aus. „Die gedämmte Fassade, die außerdem Energie gewinnt und als Mischfassade auch noch optisch hochwertig ist, wird sich auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern immer weiter durchsetzen. Wir stehen hier erst am Anfang einer Entwicklung“, ist Rainer König überzeugt.

Mit seinem Kompetenzzentrum Ausbau und Fassade hat der Fachverband gerade ein mehrjähriges Projekt gestartet, das die Weiterentwicklung zum Kompetenzzentrum Energiefassade zum Ziel hat. In Zusammenarbeit mit der Industrie und der Grundlagenforschung wird hier praxisorientiertes Wissen aufgebaut, um den Einsatz von Energie-Technologien in der Fassade bundesweit an Handwerk und Planer zu vermitteln. „Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesem Projekt bringen wir gerne in den geplanten Strategiedialog ein“, so König.