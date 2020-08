Abdichtungs- und Dämmstoffhersteller Soprema hat ein zusätzliches Windrad mit einem Jahresertrag von 3.000 MWh in Betrieb genommen. Die neue Windkraftanlage ergänzt den Energiepark am Produktionsstandort in Hof/Oberroßbach (Westerwald), der nun drei Windräder, mehrere Solaranlagen und einen Energiespeicher umfasst. Insgesamt nutzt das Unternehmen jetzt bis zu 50 Prozent erneuerbare Energien bei der Herstellung seiner Bauprodukte. Seit Inbetriebnahme des modernen Bitumenwerks am Westerwälder Firmenstandort im Jahr 2015 hat der Hersteller den Fokus auf energie- und ressourcensparende Prozesse gelegt. Die Energie aus den eigenen Solar- und Windkraftanlagen nutzt Soprema für die Fertigung von Abdichtungsprodukten und Dämmstoffen, kann sie bei Bedarf aber auch direkt zur Umspannung ins Hochspannungsnetz einspeisen.

www.soprema.de

