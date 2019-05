Zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Jugendlicher führte Pufas auf der Farbe in Köln, der Farbtex-Messe in Sindelfingen und der MEGA-Messe in Hamburg Spendenaktionen durch, deren Erlös dem Verein SOS-Kinderdorf e.V. zugutekommt. Durch eine Vielzahl von Spenden kann man sich nun über einen hohen Gesamtbetrag freuen.

Einen Euro spenden und einen Kleistereimer erhalten – insgesamt kamen bei dieser Aktion über 3.700 Euro zusammen, die die Hilfsorganisation bei verschiedenen Projekten unterstützen. Micha Handke, Verkaufsleiter Deutschland bei Pufas, freut sich über die gelungene Spendenaktion: „Mit unserem Spendenaufruf zeigen wir, dass wirklich jeder einzelne Euro zählt. Allein auf der Farbe in Köln konnten so fast 2.500 Euro erzielt werden, die wir auf 3.000 Euro aufgestockt haben. Durch die Fortsetzung der Aktion auf weiteren Messen konnte der Gesamtbetrag weiter gesteigert werden, worüber wir uns sehr freuen.“ Die Spenden wurden bereits vom SOS-Kinderdorf e.V. bestätigt. Dies bedeutet, dass die Gelder umgehend in unterschiedliche Hilfsprojekte einfließen können.

28. Mai 2019