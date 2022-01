Die Craftview Software GmbH bündelt bewährte Softwarelösungen für das Handwerk und möchte so die Servicequalität auf ein neues Niveau heben. Das Start-up unterstützt Bauunternehmen, Handwerker und Dienstleistungsunternehmen bei der Digitalisierung ihrer täglichen Prozesse, indem es die in den jeweiligen Branchen führenden Softwarehersteller unter einem Dach vereint. Mit im Portfolio sind die WinWorker GmbH, die es2000 Errichter Software GmbH, die KS21 Software und Beratung GmbH, die OS Datensysteme GmbH, die Moser GmbH & Co. KG und die Gilde Software. Insgesamt betreut die Gruppe über 15.000 Unternehmen mit mehr als 80.000 aktiven Nutzern. Klaus Enke, CEO von Craftview, hat große Ziele. Er äußert sich wie folgt zum Konzept: „Indem wir die Expertise und die Stärken der einzelnen Unternehmen kombinieren, sind wir in der einzigartigen Lage, die Digitalisierung in den von uns bedienten Märkten ganzheitlicher und konsequenter als zuvor voranzutreiben. Wir werden unsere branchenspezifischen Produkte weiter ausbauen und unseren Kunden neue Lösungen und Services bieten, die über den heutigen Standard für Business-Software hinausgehen.“

www.craftview.de