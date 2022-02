Fachverband will künftig überregional agieren

Der Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade (SAF) hat angekündigt, die Interessen der Fachunternehmen des Handwerks künftig auch überregional zu vertreten. Mit den Leistungen seines Branchenzentrums Ausbau und Fassade in Rutesheim will der Verband die Herausforderungen der Zukunftsmärkte in den Fokus nehmen. Als bundesweit größter Spezialverband für Innungen und Fachunternehmen in den Gewerken Putz, Stuck und Trockenbau nimmt er nach seinem Rückzug aus der Bundesfachgruppe im ZDB nun die Interessen der Fachunternehmen stärker selbst bundesweit in den Blick. Dazu Rainer König, erster Vorsitzender SAF: „Mit der stärkeren eigenen bundesweiten Ausrichtung wollen wir der Verantwortung für die Weiterentwicklung unseres Handwerks noch besser gerecht werden. Nach unserem Rückzug aus der Bundesfachgruppe BAF machen wir damit einen konsequenten Schritt, um Interessenvertretung und Verbandsleistung im Ausbau neu zu denken und bundesweit umzusetzen“.

www.stuck-verband.de