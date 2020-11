Farbe des Jahres 2021 von Sikkens: Mit „Brave Ground“ hat Hersteller Sikkens einen Farbton zur Farbe des Jahres 2021 gewählt, der Ausgewogenheit, Stabilität und Stärke ausstrahlen soll. Rund um diesen Farbton wurden vier Trendpaletten kreiert, die auf unterschiedlichen Farbfamilien basieren. So soll eine zeitgemäße und individuelle Farbgestaltung möglich sein.

Fotos: Akzo Nobel/Sikkens

Studien international renommierter Trendforscher, die gemeinsam mit dem Team des AkzoNobel Global Aesthetic Centers die wichtigsten Trends für 2021 ausgelotet haben, zeigen: Die Menschen suchen Verlässlichkeit, Kraft und Trost in den vertrauten Dingen, in der Natur, in der Beständigkeit der Erde – und in ihrem Zuhause. Der neutrale Erdton Brave Ground vermittelt dieses Gefühl von Sicherheit, Kraft und Stabilität, weshalb die Farbspezialisten diesen Erdton zur Farbe des Jahres 2021 auserkoren haben. Diese ist ein harmonischer und vielseitiger Farbton, der die anderen Farben leuchten lassen soll, sagt der Hersteller. Rund um die Farbe des Jahres 2021 haben die Farbdesigner vier komplementäre Farbpaletten kreiert, die jeweils auf einer anderen Farbfamilie beruhen und Räumen eine unverwechselbare und individuelle Ausstrahlung verleihen sollen. Die Paletten sollen es dem Handwerker leicht machen, die richtigen Farbkombinationen auszuwählen.

Palette 1: Ausdrucksstark

Die Palette der ausdrucksstarken Farbtöne kombiniert emotionale Rot- und dezente Pinktöne mit sanften neutralen Nuancen. Mit diesen Farbtöne soll sich eine mutige und selbstbewusste Farbgestaltung zu realisieren lassen. Sie sollen die Kreativität fördern und dabei mit Formen und Farben spielen. Die Kombination von Rot- und dunkleren Pinktönen erzeugt laut den Farbexperten ein kraftvolles Ambiente, das Zusammenspiel der sanften Rosatöne soll Räumen eine angenehme Leichtigkeit verleihen, während der warme Braunton von Brave Ground ausgleichend wirkt.

Palette 2: Vertraut

Torf, Lehm, Kreide oder Ton: Die Palette der vertrauten Farbtöne schafft eine warme und angenehme Stimmung, die zu Offenheit und Kommunikation anregt, sind sich die Farbspezialisten sicher. Die weichen Grau- und Brauntöne wirken auf natürliche Weise zusammen und lassen sich gut kombinieren. Das erlaubt es, mit Farbeffekten und -kombinationen zu experimentieren, um ganz individuelle Bereiche zu kreieren. So entsteht eine ausgeglichene und anregende Atmosphäre.

Palette 3: Zeitlos

Diese Trendpalette verbindet Tradition und Moderne und unterstreicht die Bedeutung, die klassische Werte für unsere Zukunft haben. Mit ihrer Wärme, Energie und ihrer Geschichte sollen die Farbtöne anregend wirken, ohne dominant zu sein. Stimulierende Gelb- und Ockertöne, die von neutralen Nuancen und der kraftvollen, erdigen Farbe des Jahres 2021 begleitet werden, gestalten Räume, in denen sowohl antike als auch moderne Möbel perfekt zur Geltung kommen können. Die positive Ausstrahlung der zeitlosen Farben soll einem Raum einen ausgewogenen und stilvollen Charakter verleihen.

Palette 4: Natürlich

Indem sie die Farben des Meeres, des Himmels und der Erde wiedergibt, will die Palette der natürlichen Farbtöne eine enge Verbindung zur Umwelt herstellen. Die authentischen und natürlichen Farben passen auf ursprüngliche Weise zusammen und ermöglichen reizvolle Farbeffekte, so der Anbieter. Die Töne passen gut zu Naturholz, recycelten Möbeln, Keramik und Zimmerpflanzen.

Trendgerechte Farbgestaltung

„Durch konsequente Farbforschung, Trendbeobachtung und Designexpertise gewährleistet unser AkzoNobel Global Aesthetic Center, dass wir genau die richtigen Farben auswählen, um die zukünftigen Lebenseinstellungen perfekt in das Zuhause übertragen zu können“, sagt Christine Gottwald, Leiterin Atelier der Farbe bei AkzoNobel. „Mit dem Buch zu den ColourFutures bieten wir darüber hinaus allen, die professionell mit Farbe und Design zu tun haben, eine Fülle von Informationen und visuellen Materialien, um die Auftraggeber bei der Farbgestaltung professionell und kreativ beraten zu können.“ Im Trendbuch CF 21 werden ausführlich die Entwicklungen beschrieben, die hinter den Trends stehen und wie diese in die dazugehörigen Farben übersetzt werden.