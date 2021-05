Die richtige Farbgestaltung für das Homeoffice: Das Homeoffice hat unsere Arbeitswelt nachhaltig verändert und wird auch zukünftig Teil unserer Alltagsrealitätsein. Höchste Zeit also, einen Platz in den eigenen vier Wänden zuerschaffen an dem wir gerne produktiv sind und der uns in den zahlreichen Video-Calls gut aussehen lässt.

„Die Farbwahl der Wände ist eine effektvolle und entscheidende Möglichkeit, dem Homeoffice Charakter und Gestalt zu geben“, so Juliana von Gatterburg, Farbberaterin bei Caparol Icons. Sie gibt Tipps für Farbkonzepte im heimischen Büro, die wichtige Eigenschaften wie Konzentration, Kreativität, Kommunikation oder klares Denken positiv beeinflussen können.

Tipp 1: Strahlender Teint- Farbgestaltung für das Homeoffice

„Die visuellen Botschaften, die wir in einem Call senden, sind essentiell. Die Aufmerksamkeit des Gegenübers wird auf Ihnen ruhen, wenn das Gesicht der hellsten Punkt auf dem begrenzen Bildschirm ist und nicht die weiße Wand hinter Ihnen. Der ikonische Kaugummi-Farbton NO 38 Bubblegum lässt den Teint bei Videokonferenzen strahlend und jugendlich wirken“, erklärt die Farbexpertin. Das fröhliche und freche Pink ist eine Hommage an die Erfindung des Kaugummis, der in den 60er-Jahren zum Teenager-Kult avancierte. NO 38 bringt Wärme in den heimischen Arbeitsplatz und erscheint, richtig kombiniert, stilvoll und zugleich erwachsen, er wirkt aufwertend und hebt die Stimmung.

Tipp 2: Entspannt durch den Alltag

In unserem Kopf trennen wir häufig zwischen Arbeit und Erholung. Doch Arbeit muss nicht zwangsläufig Stress bedeuten. Wer sich bei der Bürogestaltung für den frischen, natürlichen Farbton NO 83 Queen Green entscheidet, agiert ruhiger und konzentrierter ohne zu ermüden. „Das sanfte Cannabisgrün wirkt entspannend auf die Augen und kann Angst und Stress reduzieren. Diese Einstellung überträgt sich auch in Live-Chats oder Video-Calls. Wandfarben, angelehnt an die Lieblingsstücke im eigenen Kleiderschrank, stehen uns außerdem besser zu Gesichte als ein sachliches Weiß,“ so Juliana von Gatterburg.

Tipp 3: Farben die Präsenz fördern – Farbgestaltung für das Homeoffice

„Neutrale Nuancen vermitteln dem Betrachter Seriosität und Klarheit. Das vielseitige Silbergrau NO 07 Disco Ball oder das zarte Mausgrau NO 34 Code Lisa eignen sich ideal, um kleine Büroräume größer wirken zu lassen und dem Betrachter oder der Betrachterin mehr Raum beim Denken zu gewähren. Außerdem bringen sie durch ihre Zurückhaltung andere Farben im Raum zum Leuchten“, berichtet die Farbberaterin. Nice to know: NO 34 ist eine Hommage an das nostalgische Computergrau der ersten PCs in den 70er-Jahren und damit wie geschaffen für den Einsatz am Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden.

Tipp 4: Farbgestaltung für das Homeoffice – Auf reines Weiß verzichten…

… denn es hat reflektierende Eigenschaften und kann auf Dauer die Augen ermüden. Getönte Weißfarben wirken wohnlich, sind zeitlos und lassen ein Büro hell und klar erscheinen. Hierbei sind die unterschiedlichen Nuancen immer mit anderen Farbtönen im Raum, mit Stoffen, Oberflächen von Böden und mit Möbeln in Ergänzung zu betrachten. „Der Irrglaube, Weiß sei neutral und zurückhaltend, hält sich hartnäckig. Es ist durchaus ein Unterschied, ob Sie ein NO 04 White Russian oder das etwas gelblichere NO 02 Teahupoo einsetzen. Wenn es Weißvarianten sind, die sich gegenseitig zum Leuchten bringen und in der Wahrnehmung ergänzen, wirkt es fantastisch“, konkretisiert Juliana von Gatterburg.