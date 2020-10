Das Bremer Zentrum für Baukultur verleiht in Kooperation mit der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau die diesjährige Bremer Auszeichnung für Baukultur an den Künstler und Farbgestalter Hans-Albrecht Schilling. Der 1929 in Bremen geborene Schilling hat sich vor allem als Farbgestalter von Großsiedlungen einen Namen gemacht und ist seit den 1950er Jahren bis heute bundesweit vor allem in Neubau und Sanierung von Großwohnanlagen sowie der Gestaltung öffentlicher Bauten involviert, ab den 1990er Jahren auch mit einem Schwerpunkt auf der Sanierung von Plattenbauten vornehmlich in Berlin. Aufgrund der aktuellen Umstände musste der feierliche Festakt in der Oberen Rathaushalle in Bremen auf nächstes Jahr verschoben werden, die begleitende Festschrift ist allerdings bereits jetzt erschienen.

www.bzb-bremen.de