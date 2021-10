Ein gestrichener Boden wirkt einfach immer vertraut. Verziert mit einem Schachbrettmuster – hier mit Stone Blue und School House White in Modern Eggshell lackiert – erinnert er einen sofort an vergangene Zeiten. Der nostalgische Look wird durch die Kombination von Breakfast Room Green und School House White verstärkt. Klassische Farben kommen so neu zur Geltung.

Foto: Farrow&Ball