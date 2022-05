Fünf Jahre VDPM

Die Jahresversammlung des VDPM fand im April in Berlin statt. Keynote-Speaker des Auftaktabends war Daniel Föst, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Als Mitgestalter des Koalitionsvertrages sieht er seine Hauptaufgabe darin, die Umsetzungsgeschwindigkeit der Politik zu erhöhen. Zudem möchte er Planungssicherheit für die Industrie schaffen und dadurch dauerhafte Investitionsanreize setzen. Föst erklärte: „Ihr Konzept der Niedertemperatur-Readiness hat eine Lücke in diesem Bereich geschlossen und ist in der Politik angekommen.“ Der VDPM-Vorsitzende Christoph Dorn skizzierte die fünfjährige Historie des Verbandes seit der Gründung. Er nannte entscheidende Entwicklungsschritte des VDPM. Die Neupositionierung zu Wärmedämmung mit Augenmaß und als Türöffner für erneuerbare Energie, die konstruktive Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft bei energetischer Modernisierung, Außendarstellung, Kommunikation und Lobbyarbeit mit einer Stimme. Zudem sprach er die hohe Effizienz, den klaren Kurs mit den Schwerpunkten Technik, Klimaneutralität und Recycling und eine enge Kooperation mit den Handwerksverbänden, auch beim Niedertemperatur-Readiness-Konzept, an. Oliver Heib, Vorsitzender des Bundesverbandes Ausbau und Fassade, und Guido Müller, Präsident des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz, gingen zudem auf die aktuelle Rohstoff-, Lieferketten- und Preisproblematik ein.

www.vdpm.info