AkzoNobel und die Berliner openHandwerk GmbH starten als Kooperationspartner eine Malersoftware. Die „AkzoNobel WhiteEdition by openHandwerk” ist exklusiv für Sikkens und Herbol Kunden erhältlich. Mit der Software WhiteEdition by openHandwerk bieten die Partner eine Malersoftware in der Cloud.

Ziel ist es, Arbeitsprozesse im Büro und auf der Baustelle effizienter zu machen und Malern damit Aufträge zu erleichtern. „Mit der Software steuern unsere Kunden ihren Betrieb online. Sie passt sich zudem perfekt den individuellen Prozessen an. Die Nutzung der Software schafft Wettbewerbsvorteile und macht unsere Kunden fit für die Aufträge der Zukunft“, sagt Harald Brockhaus, Anwendungstechnisches Zentrum AkzoNobel, Projektleiter Malersoftware.

Kostenlose Testphase und Webinare der Sikkens Akademie

Neben diversen Aufmaßmöglichkeiten beinhaltet die Malersoftware alle Produktdaten der Marken Sikkens und Herbol. Außerdem stellt AkzoNobel ein umfangreiches und kostenloses Leistungsverzeichnis mit über 300 Service-Positionen zur Verfügung. Sie beinhalten neben Kurz- und Langtexten vor allem über die Tiefenkalkulation auch den Materialverbrauch sowie die entsprechenden Lohnminuten. Betriebe können sich kostenlos für eine Testphase registrieren und bei Bedarf auch eine kostenlose Online-Schulung buchen.

Entscheiden sie sich für die Software, zahlen sie dank Vergünstigung von AkzoNobel ein Jahr lang nur 20 Euro pro Monat – 15 Euro Rabatt auf den regulären Monatspreis und eine Ersparnis von 180 Euro. Darüber hinaus werden zukünftig Webinare zur WhiteEdition im Rahmen der Sikkens Akademie angeboten.

Zahlreiche Funktionen erleichtern Arbeitsprozesse

Als weiteren Mehrwert im Rahmen der WhiteEdition erhalten Unternehmen kostenfrei dazugehörige EFormulare zur E-Signatur. Über die openHandwerk-App

können so Aufmaße, Begehungs- und Messprotokolle, Bautagebücher oder Abnahmescheine durch Mitarbeiter oder Auftraggeber auf der Baustelle oder in der

Instandhaltungsmaßnahme digital unterzeichnet werden. Von der Auftragsverwaltung und Mitarbeiterplanung über Zeiterfassung, Nachkalkulation, Baustellen- und Mängeldokumentation bis hin zur Rechnungsstellung lässt sich alles über die Software als Servicelösung abbilden. Über 18 Schnittstellen ermöglichen zudem ein Arbeiten ohne Datenbrüche.

„Mit der ‚AkzoNobel WhiteEdition by openHandwerk‘ möchten wir Malerbetriebe mit den vielen zur Verfügung stehenden Tools in der täglichen Arbeit unterstützen und ihnen sozusagen die Eintrittskarte in ihr digitales Büro liefern“, so Brockhaus.

Martin Urbanek, Geschäftsführer der openHandwerk: „Mit der WhiteEdition bieten wir Malerbetrieben ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis im Bereich Malersoftware. Neben den klassischen Produkten müssen Hersteller und Händler immer mehr in digitalen Services für ihre Kunden denken. AkzoNobel geht hier neue Wege und schafft Mehrwerte und Kundenbindung.“

Die AkzoNobel WhiteEdition by openHandwerk gibt es unter https://www.openhandwerk.de/lp/akzonobel/