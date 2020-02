Kontinuität wird bei Remmers groß

geschrieben. Dafür stehen die Witwe des Unternehmensgründers, Hildegard Remmers und ihr Schwiegersohn, Gerd-Dieter Sieverding. Beide wurden nun vom Verbund Oldenburger Münsterland für ihr Lebenswerk geehrt. Denn sie haben nicht nur das inzwischen in dritter Generation geführte Unternehmen in Familienhand gehalten, sondern auch zentrale Werte der Unternehmenskultur über die Jahrzehnte hinweg überliefert. Dazu zählt die persönliche Nähe zu Mitarbeitern und Geschäftspartnern, den Sinn für Innovationen und schließlich das stets umsichtige, nachhaltige Wachstum des Betriebs. So trugen sie dazu bei, Remmers als feste Größe der regionalen Wirtschaft in Deutschlands Nordwesten zu verankern.

29. Februar 2020

