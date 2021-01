Magnetvlies von Kobau: Multifunktionale Fächen im Handumdrehen

Das Kobau Magnetvlies soll Wände im Handumdrehen in multifunktionale Präsentationsflächen verwandeln. Das mineralische Glasvlies mit ferrithaltiger Folie und rückseitiger Vliesbeschichtung gibt es in vier verschiedenen Ausführungen. Sie lassen sich laut Hersteller vielseitig nutzen, zum Beispiel als Whiteboard. Das Material lässt sich in jeden Raum integrieren, ohne dass das WLAN-oder Mobilfunksignal beeinträchtigt wird. Das Magnetvlies kann von der Rolle oder als Zuschnitt in Wandklebetechnik angebracht werden.

www.kobau.de

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: