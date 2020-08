Künftig wird die Brüder Schlau GmbH & Co. KG von einer dreiköpfigen Geschäftsführung geleitet. Den Vertrieb wird weiterhin Christoph Wackerbauer verantworten, der bereits im November 2019 in die Geschäftsführung berufen wurde. Die kaufmännische Leitung wird Herr Stefan Heithecker übernehmen. Zusätzlich wird die Ururenkelin des Firmengründers, Frau Carolin Neffe, in die Geschäftsführung aufrücken. Nach fast 20 Jahren ist somit erstmals wieder ein Familienmitglied in der Geschäftsführung vertreten.

