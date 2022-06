Gesundheit im Fokus

Die Unternehmensgruppe Heinrich Schmid organisierte für die Auszubildenden der Standorte Ludwigsburg und Waiblingen einen Azubi-Tag. Die jungen Teilnehmenden erhielten von Expertinnen und Experten der IKK classic Einblicke zum Thema Gesundheit. So brachte IKK-Referentin Maren Killinger mit dem „Azubi-Knigge“ den jungen Leuten gelungenes Auftreten und eine souveräne Wirkung in Kommunikation und Körpersprache näher. Auch die Wertschätzung der eigenen Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt. Deshalb stellte IKK-Gesundheitsmanager Walter Müller den Azubis nicht nur Bewegungs- und Entlastungsübungen im Berufsalltag vor, sondern auch Stressprävention, gesunde Ernährung und Entspannungsübungen. Auch die Theorie kam nicht zu kurz: IKK-Vertriebsleiter Andreas Kiefer führte die jungen Menschen in die „Geheimnisse der Sozialversicherung“ ein.

www.ikk-classic.de