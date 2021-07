Die Glamora-Academy war für eine Woche zu Gast beim Malerische Wohnideen Partnernetzwerk. An vier Standorten wurden Mitarbeiter der 38 MW-Partnerbetriebe auf die verschiedenen Glamora-Produkte ausgebildet und trainiert. Das Ausbildungsziel lautete „Master in Glamora“. Die Tagesworkshops fanden statt in Frastanz, Bühl, Glattbach und Ahaus. Insgesamt trainierten 75 Maler aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg an 22 Wänden auf über 208 Quadratmeter mit vier verschiedene Materialitäten. Die Workshopteilnehmer bekamen wichtige Hinweise, Tricks und Kniffe für die Verarbeitung der samtigen 100 Prozent Naturtapete GlamPure, des robusten Duschwandbelags GlamFusion, der Büttenpapiertapete GlamTrace und des 2-Millimeter-Akustikbelags GlamAcoustic.

„Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass ich mit meiner langjährigen Glamora-Erfahrung noch so viel dazulernen kann. Solche Tage sind unbezahlbar“ meint Malermeister und MW-Partner Alexander Burgert nach dem Academy-Tag. Am Ende des Workshops bekamen alle Teilnehmerfirmen ein Zertifikat und dürfen sich nun „Master in Glamora Wandverkleidungs-Installationstechniken“ nennen. „Gestaltungslösungen mit ansprechenden Designtapeten liegen voll im Trend“ meint dazu auch MW-Netzwerkinitiator, Malermeister Volker Geyer.

www.malerische-wohnideen.de