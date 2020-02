Die Werkstatt und Akademie für Dekorationsmalerei (WADEK) in Hamburg bietet im ersten Halbjahr 2020 wieder verschiedene Kurse an, auch mit Gastdozenten aus dem Ausland. Im März (13./14.03.) führt der Österreicher Reinhard Nöhammer in die Graumalerei ein. Aufgrund des großen Interesses wird der Niederländer Peter Voshart von Kölner nach einem Seminar im Januar im April (3./4.04.) nochmals Vergoldungstechniken vorstellen.

Die Gründerin der WADEK, Friederike Schulz, zeigt im Juni (19./20.06.) Grundlagen und weiterführende Techniken der Holzimitation. Und wenn im März (26./27.03.) die MEGA-Akademie in der Hamburger Speicherstadt zu Gast ist, präsentiert die Dekorationsmalerin einfache Techniken der Marmorimitation.

Sämtliche Seminare können ab sofort online gebucht werden:

www.wadek.de

7. Februar 2020