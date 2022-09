Gut besuchte Sommermesse

Mitte Juli ging die Fachmesse für Farbe, Heimtex und Werkzeug wieder live. Veranstaltungsort war das Firmengelände von Paul Jaeger GmbH & Co.KG in Möglingen bei Ludwigsburg. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Paul Jaeger GmbH & Co.KG mit ihrem sensationellen Team diese Sommer-Messe ermöglicht hat.“, so die Geschäftsführung der farbtex GmbH & Co KG. 26 Aussteller informierten über topaktuelle Trends, gaben wertvolle Profi-Tipps und präsentierten tolle Messe-Angebote. Für kulinarische Highlights und beste Sommerlaune sorgten verschiedene Food-Trucks, die fantastische Samba-Show und natürlich die beliebte Cocktailbar. „

Mit über 30 Standorten und einem nahezu unschlagbaren Sortiment ist die farbtex GmbH & Co KG der größte Händler für Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Werkzeuge in ganz Süddeutschland.

