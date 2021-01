Mit einem neuen Format startet GUTEX in das Jahr 2021: Das Online-Event „GUTEX live“ findet vom 11. bis 13. Januar 2021 als YouTube-Livestream unter https://www.youtube.com/user/GutexHolzfaser kostenfrei im Internet statt. Architekten, Planer und Verarbeiter haben an drei Tagen die Gelegenheit, sich einen umfassenden Einblick in die Welt der Holzfaserdämmstoffe von GUTEX zu verschaffen.

Neben Informationen rund um das Unternehmen sowie das Produktportfolio reicht das Programm von Erfahrungsberichten aus der Praxis über anwendungsbezogene Schulungen bis hin zur individuellen Fachberatung im Live-Chat.

Mit den bis auf weiteres geltenden Kontaktbeschränkungen fallen auch im kommenden Jahr wichtige Vor- Ort-Termine aus. Um der Branche einen alternativen Treffpunkt zu bieten, hat der Holzfaserdämmstoff- Hersteller GUTEX das virtuelle Event „GUTEX live“ entwickelt. „Uns war es wichtig, ein Format anzubieten, das den Raum für fachlichen Austausch auch in digitaler Form möglichst interaktiv gestaltet“, betont GUTEX Geschäftsführer Claudio Thoma. So sind die Besucher an jedem der drei Event-Tage mit unterschiedlichem Themenschwerpunkt eingeladen, über die Live-Chat-Funktion in den direkten Dialog zu treten.

Wissen & Services: Unser Wissen, ihr Vorteil – Beratung aus erster Hand

Live-Stream am Montag, 11.01.2020 von 15:30 – 16:30 Uhr

In einer virtuellen Führung durch das Werk und Firmengebäude von GUTEX in Waldshut-Tiengen erhalten die Besucher am ersten Tag direkte Einblicke in das Unternehmen und lernen seine Mitarbeiter persönlich kennen. Neben dem vielfältigen Angebot an Schulungen werden auch die Service-Leistungen des Unternehmens vorgestellt.

System & Produkte: Ob Dach, Fassade oder Ausbau – wir haben eine Lösung

Live-Stream am Dienstag, 12.01.2020 von 15:30 – 16:30 Uhr.

Am zweiten Tag stehen das GUTEX-Produktportfolio und seine Anwendung im Fokus. Neben einer Vorstellung der GUTEX Holzfaserdämmplatten, -matten und die Einblasdämmung werden praxisrelevante Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in diversen Einsatzbereichen anschaulich erklärt.

GUTEX Pyroresist: Inspiration pur – Erfahrungsberichte

Live-Stream am Mittwoch, 13.01.2020 von 15:30 – 16:30 Uhr

GUTEX brachte 2019 die erste schwer entflammbare und nicht glimmende Holzfaserdämmplatte GUTEX Pyroresist auf den Markt. Die unter anderem mit dem Innovationspreis Baden-Württembergs ausgezeichnete Dämmstoffplatte eröffnet Einsatzmöglichkeiten im mehrgeschossigen Bauen bis zur Hochhausgrenze. Neben Informationen rund um die Entwicklung dieser innovativen Dämmlösung stehen an diesem Tag auch Erfahrungsberichte aus der Praxis im Vordergrund, u.a. ein Interview zum mehrgeschossigen Holzbau mit Prof. Dipl.-Ing. Architekt Ludger Dederich von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg.