Harmonisch eingerichtet

Der Einzug in eine neue Wohnung in Mühlheim an der Ruhr entfachte bei Influencerin Jennifer Paro die Leidenschaft für eine Einrichtung, die gleichzeitig für ein wohliges Wohngefühl sorgt und dabei Scandi-Boho-Flair ausstrahlt.

Fotos: Noël & Marquet, Jens O. Holthaus, Jennifer Paro

Mit ihren Aufnahmen begeistert die 28-jährige ihre inzwischen 140.000 Follower auf ihrem Instagram-Kanal „jennifer.paro“. Paro gibt hier regelmäßig Wohntipps und nennt ihre Inspirations-Quellen. Ihren Wohnstil bezeichnet die Interior-Bloggerin selbst als minimalistisch, ein bisschen Scandi, ein bisschen Boho. Ihre neue Wohnung hat sie mit ihrem Altbau-Charme begeistert, den sie unbedingt unterstreichen wollte. Die Bloggerin hatte schon auf anderen Kanälen Zier- und Stuckleisten gesehen und war sehr angetan. „Ich wusste, dass ich unbedingt Zierleisten haben möchte“, so Paro. Auf Noël & Marquet ist sie bei Instagram gestoßen. Um sich entscheiden zu können, bekam sie Muster mit vielen Vorschlägen zugeschickt. Zusätzlich nutzte sie die Roomdesigner-App der Marke. Mit diesem Tool lassen sich individuelle Räume in jedem Stil virtuell einrichten.

Zierleisten

An drei Wänden im Wohn-Essbereich und Schlafzimmer wurden Zierleisten angebracht und Weiß angelegt.

Ausgesucht hat die Bloggerin zwei klassische Wandleisten: Z10 Arstyl SP2 und Arstyl-Wandleisten. Die erstgenannte überzeugt Paro durch die dezente Linienführung. Dank ihres klassischen Charakters harmoniert sie mit allen Einrichtungsstilen. Die SP2 Arstyl, die kleinste unter den Wandleisten, spielt mit den Vorzügen des klassischen Designs. Auch sie passt mit ihrer schlichten Form zu allen Dekorstilen und lässt sich besonders gut in modernes Wohnambiente integrieren. Alle Sockelleisten bestehen aus HDPS- einem extrudierten Polystyrol mit hoher Dichte- und zeichnen sich durch besondere Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aus, was besonders im Esszimmerbereich eine Rolle spielt.

Die Gestaltung harmoniert gut mit Paros reduziertem, modernen Scandi-Look. Auch Kater Toulouse fühlt sich in den Räumen wohl. „Wände sollten schön dekoriert sein, aber nicht unbedingt durch Farbe oder viele Bilder“, so Jennifer Paro.

Auf die Frage , ob die Zierleisten nur im Altbau passen, sich die Bloggerin sicher: „Sie passen in jeder Wohnung. Sie können auch in Fluren, oder nur im unteren Bereich angebracht werden. Es bereichert jeden Raum, wenn man ein paar Zierleisten anbringt – sie sind einfach wunderschön“. Auch bei ihrem nächsten Projekt, der Wohnung der Schwiegereltern in Portugal, sollen sie wieder zum Einsatz kommen.

Mehr zum Thema:

www.noel-marquet.com