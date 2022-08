Gestaltung im Handwerk

Vorträge im Haus der Farbe: Santje Pander und Mariël Polman aus Amsterdam berichten über die Konservierung und Rekonstruktion von Innenräumen des Architekten Gerrit Rietveld mit farbigem Linoleum. Gerrit Thomas Rietveld (1888–1964) entwarf 1958 den Pressesaal für das neu erbaute UNESCO-Hauptquartier in Paris, als Geschenk der Niederlande. Der Raum wurde als eine Einheit konzipiert, in der Linoleum auf Möbeln und Boden eine wichtige Rolle spielte. In den 1980er Jahren wurde der Raum demontiert, und die Möbel wurden von der niederländischen Denkmalpflege (RCE) erworben, wobei der ursprüngliche Linoleumboden nicht erhalten blieb. Santje Pander hat sich mit der Rekonstruktion des Linoleumbodens befasst und das ursprüngliche Linoleum konserviert, das noch auf den Möbeln des Pressesaals vorhanden ist. Von 1950 bis 1963 entwarf Rietveld zudem die Kunstakademien in Amsterdam und Arnheim. Die Gebäude sind immer noch als Kunstakademien in Betrieb. In diesem Fall konzentrierte sich Santje Pander auf die Pflege und Konservierung der Linoleumböden in der Gerrit Rietveld Akademie in Amsterdam. Mariël Polman untersuchte für beide Projekte die Farbschichten der Architekturfarben.

