Hausmesse abgesagt

Die für den 5. bis 7. März 2021 geplante Hausmesse im Jubiläumsjahr 2021 von Schlau Großhandel im Messezentrum Bad Salzuflen wird nicht stattfinden. Grund dafür ist die weiterhin kritische Lage im Zusammenhang mit der Pandemie. „Diese Entscheidung ist uns gerade mit Blick auf das 100-jährige Bestehen 2021 natürlich nicht leichtgefallen. Schließlich ist die Hausmesse mittlerweile eine schöne Tradition und hat sich als Branchenhighlight etabliert“, sagt Ingo Stückmann, Geschäftsführer der Schlau Großhandels GmbH & Co. KG. Einen Ersatztermin für die Hausmesse 2021 gibt es derzeit noch nicht. Schlau wird die Entwicklungen in Deutschland sowie ganz Europa genau beobachten und die Situation dementsprechend neu bewerten. Daraus können sich durchaus alternative Angebote zur gewohnten Messe ergeben. Es wird beispielsweise an einem möglichen Konzept zur Umsetzung einer virtuellen Variante gearbeitet. Der Schlau Großhandel blickt trotz der Hausmesse-Absage dem Jahr 2021 mit dem 100. Firmengeburtstag optimistisch entgegen. Die Kunden können sich auf viele attraktive Aktionen und Angebote anlässlich des Jubiläums freuen.

