Heike Balve-Richard geehrt

Auf 25 farbige Jahre als selbstständige Handwerkerin kann Heike Balve-Richard aus Unna in diesen Tagen zurückblicken: Sie hatte – nach ihrer Prüfung zur Maler- und Lackierermeisterin vor der Handwerkskammer Bielefeld – im Februar 1997 ihren Betrieb gegründet. Die Glückwünsche der rund 80 Innungsbetriebe der „Maler- und Lackierer-Innung Unna“ sprach Obermeisterin Nicole Walger aus. Vor dem Unnaer „Haus des Handwerks“ überreichte die Obermeisterin dann die ehrenden Erinnerungs-Urkunden der Handwerkskammern Bielefeld und Dortmund. Die 49-Jährige Balve-Richard ist für ihren Berufsstand auch ehrenamtlich engagiert: Sie vertritt Obermeisterin Walger in der heimischen Innung und ist zudem seit 2019 stellvertretende Landesinnungsmeisterin beim Maler- und Lackiererinnungsverband Westfalen (mit Sitz in Holzwickede).