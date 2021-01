Für den Malereibetrieb A. Wilh. Mayer u. Sohn GmbH startete das neue Jahr mit einem kulturell bedeutenden Auftrag: das Wohnhaus des von 1974 bis 1982 amtierenden Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, erhielt einen neuen Anstrich. Hier war die Familie des Altbundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland 1961 eingezogen. Persönlichkeiten wie Valéry Giscard d‘Estaing und Henry Kissinger, der spanische König Juan Carlos sowie der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew bereisten die beschauliche Wohnsiedlung am Hamburger Stadtrand. Für den Malereibetrieb A. Wilh. Mayer u. Sohn, einem Unternehmen der Otto Gerber Gruppe, bedeutete der Auftrag Malerarbeiten auf einer Gesamtfläche von ca. 254 m² Decken- und Wandflächen sowie Lackierarbeiten an Fenstern und Türen auf einer Gesamtfläche von ca. 50 m². Die Wahl der verwendeten Dispersionsfarben orientierte sich an den Originalfarbtönen, die anhand der erhaltenen Wandfarben bestimmt wurden. Um den Zustand zu erhalten, war ein behutsames Vorgehen und exaktes Abdecken des vorhandenen Mobiliars wichtig. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben schon jetzt die Möglichkeit, auf der Website der „Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung“ den Wohn- und Wirkungskreis des Altbundeskanzlers und Ehrenbürgers Hamburgs in einem virtuellen Rundgang zu besichtigen.

